داخلية الوفاق تُلقي القبض على «الشقعابي»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إلقاء القبض على “عماد الشقعابي” المتهم لديها بالتنسيق بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه بناءً على تعليمات وزير الداخلية المفوض بضبط منسق العمليات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة المدعو “عماد الشقعابي”، استنفرت الأجهزة الأمنية قواتها وعناصر التحري وقامت بعملية تتبع المطلوب ورصد تحركاته بشكل دقيق ووفق عمل معلوماتي منظم، وتمكنت قوات الدعم المركزي فرع تاجوراء من إلقاء القبض على المطلوب مساء الجمعة.

وأشارت إلى مباشرة إجراءات التحقيق تجاه المعني وإحالته لمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون.

وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة استقرار المواطن وزرع الفتنة وإهانة مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة أو صفة ومهما كانت مواقفه وأنه سيتم التعامل مع التجاوزات الأمنية والأعمال الإرهابية وابتزاز وتهديد مؤسسات الدولة بكل جدية ووفق الأسس القانونية، بحسب الوزارة.



يُشار أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أصدر في وقت سابق، كتابا إلى 9 جهات تابعة للوزارة يتضمن تكليفا بالقبض على عماد فرج منصور الشقعابي، بعد ورود معلومات تفيد بأنه المنسق العام بين تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم “داعش” الإرهابي.