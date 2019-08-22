دخول الوحدة الثالثة بمحطة أوباري الغازية بقدرة 130 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، عن دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء أوباري الغازية بعد استكمال الاختبارات التشغيلية ودخولها رسميا على الشبكة العامة للكهرباء بقدرة ( 130 ) ميجاوات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن دخول الوحدة سيساهم في تحسين تذبذب الجهد بالمنطقة الجنوبية، منوهةً بأن هذا العمل أُنجز بواسطة مهندسي الشركة الذين جلسوا مكان الشركة المُصنعة بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين، حسب وصف الشركة.

يُشار أن شركة الكهرباء أعلنت في وقت سابق، دخول الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية على الشبكة الكهربائية، ليكون إجمالي توليد الوحدتين قرابة 250 ميجاوات.

وتوجهت الشركة بالشكر والتقدير لفريق محطة توليد الرويس الذي قام بتشغيل الوحدتين وساهم مساهمة كبيرة في نجاح المشروع وللعاملين والمسؤولين بإدارة محطة كهرباء أوباري الغازية.