دخول قسم العناية بمستشفى غريان الخدمة من جديد بعد صيانته

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن دخول قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان التعليم الخدمة من جديد بعد أن استكملت أعمال صيانته وتجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية وبسعة سريرية تبلغ 16 سريرًا.

ونوهت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن مستشفى غريان التعليمي يعد أحد المستشفيات التعليمية التي شملتها المرحلة الأولى من مشاريع الصيانة التي انطلقت داخل أقسام حيوية بالمستشفيات الليبية، تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها وكيل الوزارة “محمد هيثم عيسى” والرامية للنهوض بدور الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع،