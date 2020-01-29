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د. بن زير يُطالب المبعوث الأممي بضرورة مشاركة المكونات الثقافية في حوار جنيف

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 يناير 2020 - 20:23
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أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وعضو مؤسس لمنظمة الحوار الوطني أن أقصر وأفضل طريق للقاءات جنيف القادمة أن تتم بين مجلسي النواب والدولة التزاما لما ورد في الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية.

وأضاف د. بن زير في تصريح لـ«عين ليبيا»، أنه في حالة تعذر ذلك بسبب إصرار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على مقترحه 13-13-14 فهذا يعني أن ممثلي مجلسي النواب والدولة يمثلون دوائرهم في لقاء جنيف بصفة منفردة مثلهم مثل مجموعة 14 وليس كممثلين للمجلسين وهي محاولة واضحة لإنهاء الصفة الرسمية لهما.

وطالب د. بن زير المبعوث الأممي بأن يكون من بين مجموعة 14 المشاركة في مؤتمر جنيف كافة المكونات الثقافية الليبية مثل الأمازيغ والتبو وغيرهم.

كما أكد أن ممثل فرع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في طرابلس السيد عبد المنعم الصادي قد خاطب سلامة برسالة رسمية تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، بضرورة أن تكون معايير اختياره لمجموعة 14 واضحة وشفافة للرأي العام المحلي والدولي.

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