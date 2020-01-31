رؤية تونسية جزائرية مُوحدة بشأن ليبيا

الرئيس التونسي سيتفق مع الجزائريين على خارطة طريق موحدة. [رئاسة الجمهورية التونسية]

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن أن رؤية تونس والجزائر للأزمة في ليبيا متطابقة.

وخلال لقاء تلفزيوني خاص، الخميس، أوضح الرئيس التونسي أنه سيتفق مع الجزائريين على خارطة طريق موحدة تدفع إلى حل نهائي للأزمة الليبية في إطار حوار ليبي ليبي ووفق الشرعية الدولية، وذلك خلال زيارته إلى الجزائر الأحد المقبل.

وأكد سعيّد أن التدخل الأجني السلبي أو حتى للوساطة في حل الأزمة في ليبيا، لن يجدي نفعا ما لم يكن بإرادة ليبية خالصة، وفق قوله.

وشدد على أن ما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر برلين، يمكن أن يكون مساعدا على منع التدخلات الأجنبية وإيقاف الحرب بالوكالة في ليبيا.

وفيما يتعلق بمبادرته للمساعدة في حلحلة الوضع في ليبيا، وصف الرئيس التونسي لقاءاته بعدد من ممثلي القبائل والمكونات الاجتماعية بالمثمرة، مشيراً إلى أنه مازال يستقبل عديد الدعوات من أطراف ليبية محلية أخرى، لاستكمال المشاورات وتطويرها.