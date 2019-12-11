رئيس أركان القوات البحرية التابعة لحفتر: لدي أوامر بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 11 ديسمبر 2019 - 11:56
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أعلن اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة “للجيش الليبي” بقيادة خليفة حفتر أن الأوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

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