رئيس الأركان العامة يتفقد أكاديمية الدراسات البحرية

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد علي الشريف، بجولة تفقدية لأكاديمية الدراسات البحرية.

وكان في استقباله رئيس أركان القوات البحرية وآمر الأكاديمية وعدد من ضباط أركان البحرية.

واشتملت الجولة الكلية البحرية وما تحويه من الفصول والمدراجات والمعامل المختلفة، وكذلك كلية التقنية ومركز الدراسات البحرية.

كما قام الفريق الشريف، بتفقد مركز تنمية الموارد البشرية وشعبة التخطيط والمساحة والقبة الفلكية ومرافقها، حيث وعد رئيس الأركان العامة بتقديم الدعم المُمكن للعمل، وفق قوله.