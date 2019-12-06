رئيس البرلمان التركي: مذكرة التفاهم مع ليبيا أهم خطوة إستراتيجية في شرق المتوسط

اعتبر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية “أهم خطوة استراتيجية” اتخذتها أنقرة في منطقة شرق المتوسط.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن شنطوب قوله، في تصريح صحفي، إن مذكرة التفاهم أفسدت العديد من الحسابات اليونانية المخطط لها عبر الجزر التابعة لها والتي تتعارض بشكل أساسي مع القانون الدولي.

وأشار إلى مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم تلك.

وأوضح رئيس البرلمان التركي أن البلدين استكملا الإجراءات المتعلقة بمذكرة التفاهم، وصادق عليها البرلمان التركي، فيما سيتم تقديمها للأمم المتحدة والإعلان عن بدء صلاحيتها الدولية.