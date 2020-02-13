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رئيس مجلس الأمن الدولي يُطالب حفتر بالالتزام بالقرار الأممي الداعي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 فبراير 2020 - 19:34
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