رئيس مجلس الأمن الدولي يُطالب حفتر بالالتزام بالقرار الأممي الداعي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:53
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:26
|المغرب
|18:50
|العشاء
|20:20
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:53
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:26
|المغرب
|18:50
|العشاء
|20:20
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:53
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:26
|المغرب
|18:50
|العشاء
|20:20
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:53
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:26
|المغرب
|18:50
|العشاء
|20:20
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:53
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:26
|المغرب
|18:50
|العشاء
|20:20
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:28
|الشروق
|07:53
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:26
|المغرب
|18:50
|العشاء
|20:20
عاجل
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