ردا على «الدبيبة».. «النعاس»: لا يوجد غطاء قانوني لإجراء الانتخابات بالتجزئة

قالت عضو مبادرة إعادة الأمانة والقيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إنّ وضع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدلحميد الدبيبة ليس أفضل حالاً من وضع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

النعاس وفي تصريحات صحفية، رأت أنّ الدبيبة معرض بالمثل لتحدٍ كبير، ليس فقط بسبب قرب انتهاء خارطة الطريق الأممية، التي انبثقت عنها حكومته بنهاية يونيو المقبل، وإنما بإثبات مصداقيته في إجراء الانتخابات قبل تجاوز هذه الموعد، وهو الوعد الذي كرره كثيرًا.

وذهبت النعاس إلى أن عدم قدرة الدبيبة على الوفاء بوعوده بشأن الانتخابات قد يفقده الكثير من المتحالفين معه، مشيرة إلى قيام عدد من أعضاء لجنة عودة الأمانة إلى الشعب بتقديم استقالتهم مؤخرًا، اعتراضًا على عدم تحقق أي شيء ملموس على الأرض بشأن التمهيد لإجراء الانتخابات حتى لحظة استقالتهم.

كما انتقدت النعاس حديث الدبيبة عن إجراء الانتخابات التشريعية بالتجزئة، وإمكانية تفويض اللجنة المركزية للانتخابات البلدية لتنفيذها، مضيفة: “إنه لا يوجد غطاء دستوري وقانوني في ليبيا يسمح بهذا الإجراء”.

وذكرت في هذا السياق بتعذر إجراء الانتخابات التشريعية لعام 2014 في بعض الدوائر عن موعد إجرائها لدواعٍ أمنية، ما استدعى تأجيلها لفترة معينة حينذاك.

النعاس اختتمت تصريحها بالقول: “لا يمكن تحويل هذا الإجراء لقاعدة أو سابقة قانونية، يتم الارتكان عليها لتكرار التجربة على نطاق أوسع”، موضحة أنه في حال تنفيذ هذا الإجراء، أو الطرح الخاص بالتصويت الإلكتروني، فمن المحتمل عدم مشاركة مناطق الشرق والجنوب، وذلك لرفض القوى المسيطرة هناك لمقترحات الدبيبة.