ردا على عملية جنين.. عملية دهس في تل أبيب.. المقاومة تتوعد بالمزيد

أفاد جهاز الإسعاف التابع للاحتلال الإسرائيلي بوقوع 10 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.

وقالت قناة «كان» العبرية إنّ منفذ عملية تل أبيب كان يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي، في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد منفذ عملية الدهس برصاص الاحتلال.

من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش أنّ العملية في تل أبيب رد أولي للمقاومة على ما يجري في جنين.

في السياق نفسه، ذكر الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم أنّ العملية في تل أبيب هي رد أولي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في مخيم جنين.