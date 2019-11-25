رغم التحذيرات الأمريكية.. تركيا تبدأ في اختبار منظومة «إس-400» الروسية

بدأت تركيا، الاثنين، اختبار منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس-400″، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.

قالت وسائل إعلام تركية، إن طائرات حربية من الطراز “أف 16” ستحلق فوق العاصمة أنقرة اليوم الاثنين لتجربة منظومة الدفاع الصاروخي “أس 400” الروسية.

وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، فوق قاعدة “مرتد” الجوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرا وتدريب مشغلين أتراكا.

ويأتي هذا التطور رغم أن واشنطن تواصل ضغوطها على تركيا لحملها على التخلي عن المنظومة الروسية.

وأعلن مكتب حاكم أنقرة، الأحد، أن طائرات “أف 16” ومقاتلات أخرى تابعة للقوات الجوية التركية ستقوم بطلعات على ارتفاعات منخفضة وعالية فوق أنقرة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لاختبار “مشروع نظام للدفاع الجوي”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في سبتمبر الماضي، اكتمال وصول قطع ومعدات البطارية الثانية لمنظومة “إس-400” الروسية إلى قاعدة “مرتد” الجوية بالعاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة قولها، في بيان، إن تسليم البطارية الأولى بموجب العقد المبرم بين موسكو وأنقرة في أبريل عام 2017، جرى بين 12 و25 يوليو الماضي، ليبدأ بعد ذلك تسليم البطارية الثانية في 27 أغسطس الماضي.

وأشار البيان إلى أن أنقرة أبرمت مع موسكو يوم 11 أبريل عام 2017، اتفاق لشراء منظومة “إس400” الروسية، بهدف تعزيز قدرات دفاعاتها الجوية، وسد احتياجاتها في هذا المجال.

ولفت البيان إلى أن معدات البطارية الثانية بدأت تصل إلى قاعدة مرتد يوم 27 أغسطس/ آب الماضي، واكتملت اليوم الأحد الموافق لـ15 سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن تدريب العسكريين الأتراك على تركيب وتشغيل المنظومة الدفاعية الروسية المتطورة لا يزال مستمرا، ومن المخطط أن يتم تفعيلها في أبريل المقبل.

من جانبه كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن تسليم منظومات صواريخ “إس-400” الروسية إلى تركيا على وشك الانتهاء.

وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي الجمعة: الآن، في هذه الأيام، أصبح نقل المعدات والممتلكات المتعلقة بأنظمة صواريخ إس – 400 على وشك الانتهاء.

وحول موعد تسليم الدفعة الثانية من صواريخ “إس-400” ومتى سيبدأ استخدامها، قال أوشاكوف إنه لا يرغب في تحديد تواريخ محددة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في يوليو الماضي، الانتهاء من المرحلة الأولى من توريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “إس-400”.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر بالوزارة قوله:

تم تسليم الدفعة الأولى من منظومات “إس-400” إلى قاعدة موتيد الجوية في أنقرة اليوم، ووصلت 30 طائرة، وننتظر أن يتم تسليم الشحنة الثانية أيضًا إلى أنقرة.

وبدأت تركيا في الـ12 من يوليو الماضي، في إجراءات تسلم منظومة إس 400 من روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان:

في إطار الاتفاق المبرم بين الجانبين، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة إس-400 إلى قاعدة “مرتد” الجوية بالعاصمة أنقرة، اعتبارا من 12 يوليو/تموز 2019.

في سياق متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة “إس-400” مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

هذا وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية تسلم تركيا هذه المنظومة الصاروخية، وهددت بفرض عقوبات مُشدّدة على أنقرة إن تسلمتها، في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في هذه الصفقة مع موسكو.

يُذكر أن تركيا قررت عام 2017، شراء منظومة “إس-400” الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية “باتريوت” من الولايات المتحدة، في حين تقول واشنطن إن المنظومة الروسية، ستُشكّل خطرًا على أنظمة “الناتو”، الأمر الذي تنفيه أنقرة.