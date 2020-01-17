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رغم ثروته الطائلة.. «بيل غيتس» يرتدي ساعة بـ10 دولارات فقط!

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 17 يناير 2020 - 19:41
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يُوصف غيتس بـ”البخيل” و”المتقشف” لإنفاقه المتواضع على أزيائه. [جيتي]

تداولت مواقع أميركية صورا لمؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، في عدة مناسبات بعد أن تمكن مصورون من التقاط صور لساعة اليد التي يرتديها.

وتفاجئ المتابعين بعد أن اكتشفوا أن الساعة من النوع الرخيص على الإطلاق من بين الساعات التي يلبسها عامة الناس. 

وفاجأ “بيل غيتس” متابعيه بساعة يابانية من نوع “كاسيو” لا يتجاوز سعرها 10 دولارات أميركية بدل أن يجدوا في معصمه إحدى الماركات السويسرية النادرة التي يلبسها المليارديرات وأصحاب النفوذ في العالم.

ورغم الثروة الطائلة التي يمتلكها غيتس، إلا أنه يوصف أحيانا بـ”البخيل” و”المتقشف”، وذلك لإنفاقه المتواضع على أزيائه، وبسبب ساعته الرخيصة، وأكله في الشارع لوجبات المطاعم السريعة.

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هذا ولقيت عدة صور لبيل غيتس، استحسانا كبيرا لدى آلاف الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن رأوا فيها تواضعا منقطع النظير لغيتس، الذي انصرف عن حياة الترف التي تعود المليارديرات في الظهور بها.

وكان أحد معارف غيتس قام بالتقاط صورة له أمام أحد مطاعم البرغر في مدينة سياتل، وهو واقف بكل هدوء في الصف لشراء وجبة برغر لا تتجاوز قيمتها 8 دولارات.

يُشار أن ساعة “غيتس” المتواضعة هي من نوع “كاسيو” المخصصة للغوص، ومقاومة للماء والصدأ وتعمل ببطارية يصل عمرها إلى ثلاث سنوات، وتعتبر من أفضل الساعات الرخيصة التي يمكن شراءها لذوي الدخل المحدود من العمال والطبقات الدنيا.

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