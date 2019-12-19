رفع الاعتصام وبدء العام الدراسي بجميع مؤسسات التعليم العالي

أعلن وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد” رفع الاعتصام وبدء العام الدراسي في جميع مؤسسات التعليم العالي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الوزير، الخميس، مع نقابات هيئة التدريس والموظفين.

وقال الوزير إنهم أجروا حوارا مفصلا مع نقابتي هيئة التدريس والموظفين، وتم التوصل إلى رفع الاعتصام لتفادي وقوع أي ضرر على الطلبة وتدارك التأخير الذي حدث منذ بداية العام الدراسي.

واتفق المجتمعون على تواصل الحوار تحت إشراف الوزارة للوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق تعطي الموظفين وأعضاء هيئة التدريس مستحقاتهم وتحقق مطالبهم.

وأشار وزير التعليم إلى أن الدولة بصدد إعداد جدول مرتبات موحد سيكون جاهزا في مارس المقبل.