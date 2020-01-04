روحاني: واشنطن ستدفع ثمناً باهظاً لقتلها «سليماني»

الجيش الأمريكي قتل سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي. [رويترز]

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا لقتلها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بغداد.

ونقلت الرئاسة الإيرانية، عن روحاني قوله، خلال استقباله لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن:

شهادة اللواء الحاج قاسم السليماني جعلت شعبنا أقوى وأكثر تصميما من أي وقت مضى،، تتحمل الولايات المتحدة جميع عواقب هذا العمل الإرهابي في المنطقة وستدفع ثمناً باهظاً.

وأضاف يقول:

الأميركيون دخلوا مسارا جديدا يشكل خطرا جسيما للمنطقة، ما يستدعي التشاور والتنسيق عن كثب بين دولها،،، يجب على جميع دول المنطقة الاعتقاد بأنه طالما كانت أميركا موجودة في المنطقة فلن تجد بلدان المنطقة السلام والاستقرار.

هذا وأعلن البنتاغون استهداف وقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ولقي سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما فجر اليوم بغارة أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.

وأفاد البنتاغون، بأن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.