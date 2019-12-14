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روسيا تدعو إلى إجراء حوار سياسي يُنهي الأزمة الليبية

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 ديسمبر 2019 - 16:27
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روسيا والولايات المتحدة لديهم مصلحة مشتركة في إجراء حوار وثيق حول التسوية الليبية. [إنترنت]
دعت روسيا، إلى إجراء حوار بين من وصفتها بـ”الجماعات المتحاربة” في ليبيا لحل الأزمة في البلاد وإنهاء ما تمر به ليبيا من صراع سياسي وأمني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية، الجمعة، دعوتها إلى إجراء حوار في ليبيا لحل الأزمة في البلاد.

يُشار أن وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو “، أكد في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرهالروسي “سيرجي لافروف” أن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا.

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من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، إن روسيا والولايات المتحدة تتعاونان بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن لديهم مصلحة مشتركة في إجراء حوار وثيق حول التسوية الليبية.

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