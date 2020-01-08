روسيا توصي شركات الطيران بعدم استخدام المجالين العراقي والإيراني

أوصت الوكالة الروسية للنقل الجوى، الأربعاء، شركات الطيران الروسية بعدم التحليق في المجال الجوى فوق إيران والعراق، وفوق خليج عمان والخليج العربيـ وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة في المنطقة، وسقوط طائرة ركاب أوكرانية، صباح الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن الوكالة قولها في بيان، إنه نظرا للمعلومات المتواترة حول المخاطر الحالية التي يواجهها أمن الرحلات الجوية الدولية للطائرات المدنية، توصى الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى الطائرات المدنية التابعة للاتحاد الروسي، بعدم استخدام المجال الجوى فوق أراضى إيران والعراق والخليج العربي وخليج عمان، بما في ذلك رحلات الترانزيت، حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في حين أعلنت طهران، صباح الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، عقب إقلاعها من المطار الرئيسي بالعاصمة طهران، وعددهم 180.

وتحطمت طائرة بوينج 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية فى العاصمة الإيرانية طهران، في وقت سابق اليوم، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخمينى الدولي.

ووفقا للبيانات الأولية، لقى أفراد طاقم الطائرة والركاب مصرعهم، وكان عددهم 180 شخصا. وأوقفت الخطوط الجوية الأوكرانية رحلاتها إلى طهران إلى أجل غير مسمى بسبب تحطم طائرتها.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة “فارس نيوز” شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة “عين الأسد” رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.