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رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال الأعمال في السعودية

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 نوفمبر 2019 - 17:47
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رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا الأضخاص في بيوتهم. [أرشيف/جيتي]
كشفت وكالة “رويترز” عن اعتقال عدد من المثقفين والكُتّاب في المملكة العربية السعودية.

وأفادت مصادر في منظمة حقوقية سعودية بأن سلطات البلاد اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكتاب في مدينتي الرياض وجدة الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر في منظمة “القسط” التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا الأضخاص في بيوتهم، دون أن يتضح سبب الاعتقالات.

وبحسب المصادر، فإن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلب للتعليق.

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هذا وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

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