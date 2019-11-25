رويترز: احتجاز عدد من المثقفين ورجال الأعمال في السعودية

كشفت وكالة “رويترز” عن اعتقال عدد من المثقفين والكُتّاب في المملكة العربية السعودية.

وأفادت مصادر في منظمة حقوقية سعودية بأن سلطات البلاد اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل، أغلبهم من المثقفين والكتاب في مدينتي الرياض وجدة الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر في منظمة “القسط” التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا الأضخاص في بيوتهم، دون أن يتضح سبب الاعتقالات.

وبحسب المصادر، فإن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول، وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

هام:

علمت #القسط أن السلطات السعودية قامت بحملة اعتقالات جديدة خلال الأيام الماضية طالت عدد من الصحفيين والنشطاء إناثًا وذكورًا في استمرار لحملاتها السابقةhttps://t.co/1H0dkJxiuC

وفي الوقت ذاته زادت من التضييق على سجناء رأي واستمر التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من الانتهاكات. https://t.co/Yfg3gP3yhV pic.twitter.com/qdUwth64wW — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 25, 2019

وذكرت وكالة “رويترز” أن مركز التواصل الحكومي السعودي لم يرد على طلب للتعليق.

هذا وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.