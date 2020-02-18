رويترز: الأمم المتحدة تلقت شروطاً من رجال القبائل لفتح موانئ تصدير النفط

سلامة: تلك الشروط عامة جدا ويجب التعامل معها في إطار المسار الاقتصادي. [أرشيف/إنترنت]

أفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، بأن الأمم المتحدة تلقت شروطا من رجال القبائل الموالين لحفتر بشأن إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن سلامة قوله، “أرسل لي رجال قبائل شروطهم لكن يتعين علي القول إن تلك الشروط عامة جدا ويجب التعامل معها في إطار المسار الاقتصادي”، وذلك في إشارة لمحادثات المسار المالي والاقتصادي التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” في الموانئ النفطية، وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبع ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.

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