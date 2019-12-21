رويترز نقلاً عن المسؤول الأمريكي: الصراع الليبي يزداد دموية بازدياد تدخل المرتزقة من روسيا على الأرض.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 21 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:47
|المغرب
|18:05
|العشاء
|19:35
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:47
|المغرب
|18:05
|العشاء
|19:35
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:47
|المغرب
|18:05
|العشاء
|19:35
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:47
|المغرب
|18:05
|العشاء
|19:35
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:47
|المغرب
|18:05
|العشاء
|19:35
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:06
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:47
|المغرب
|18:05
|العشاء
|19:35
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