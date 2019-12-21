رويترز نقلاً عن مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية: قلقون للغاية تجاه التصعيد العسكري من جانب حفتر وندعو إلى عدم التصعيد.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 21 ديسمبر 2019 - 16:44
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