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زيادة القدرة الإنتاجية بحقل النافورة النفطي

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 نوفمبر 2019 - 17:10
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شركة الخليج تزيد القدرة الإنتاجية بحقل النافورة. [الوطنية للنفط]
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قيام شركة الخليج العربي للنفط بتنفيذ عملية تنشيط للبئر Y-01 بحقل النافورة غير المشترك وهو من ضمن الآبار المستهدفة لزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن خطتها لزيادة معدلات الإنتاج وتنفيذًا لبرنامج العمل المستهدف ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة.

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وتمت عملية تنشيط للبئر ويرتفع إنتاج هذا البئر من 200 برميل في اليوم إلى معدل الإنتاج الحالي إلى 3801 برميل في اليوم أي بزيادة قدرها 3601 برميل في اليوم.

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