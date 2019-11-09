زيارة أوروبية مُرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لبحث تداعيات الأزمة الليبية

كشفت مصادر في الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى “ديفيد شنكر” إلى كل من فرنسا وإيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية بطرابلس عن المصادر قولها، إن تطورات الأوضاع في ليبيا ستكون على رأس القضايا التي سيُناقشها “ديفيد” خلال زيارته إلى روما، مع كبار المسؤولين هناك.

وأشارت المصادر إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى سيبحث آخر التطورات في الشرق الأوسط خلال زيارته المُقررة إلى فرنسا.

ومن المُتوقع أن يبدأ “ديفيد شنكر” رحلته في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري وستستمر حتى الـ22 من ذات الشهر، وفقاً لما ذكرته المصادر بالخارجية الأمريكية