ستذهبون إلى مزبلة التاريخ

الفساد والإفساد والمفسدون لم تعد كلمات تحيط بما يدور في بلادنا فلا خجل ولا حياء لهؤلاء اللصوص فقد حلت في عقولهم كلمة المفسد مكان كلمة المصلح حتى اعتقدوا أنهم صالحين ووطنيين صاروا يرون أنفسهم أكابر البلد بما كسبوا من مال حرام ومراكز لا يستحقونها سابقاً وحاضرًا وافقدوا احترام الناس لهذه المسميات فلم يعد للوزير قيمة ولا للنائب العام قيمة ولا للسفير قيمة كلهم تشملهم صفة واحدة أنهم لصوص فاسدين وـنهم سرقوا قوت الفقراء والمساكين وأنهم ساهموا في مأساة هذا الوطن وأنهم لا يملكون قيما تؤهلهم للدفاع عن الوطن فقد سرقوا كل ما فيه حتى أحلامنا بالمستقبل سرقوها.

خرجت الجموع بالأمس بمصراته وطرابلس وبعض المدن الأخرى في الشرق والغرب والجنوب يدفعها الشعور بالغبن والمعاناة وضبابية الحاضر وضياع المستقبل أكفانهم فوق رؤوسهم يصرخون في وجه الفساد والفاسدين والذين أصبحت بأيديهم القوة وتحولت مؤسسات الدولة وشرطتها إلى مليشيات تدافع عن بارونات الفساد الذين تحولوا من تجار فاسدين إلى شخصيات مرموقة شكلا وكل مكوناتهم فساد.

الفساد عام وشامل ولعلنا نذكر وزارة الصحة التي ساد فيها الفساد بشكل غير مسبوق.

أين الأموال الذي رُصِدت للكهرباء منذ حكومة زيدان؟ للأسف حتى الأموال الذي رُصِدت لشراء السلاح الذي يدافع به الشرفاء عن ديارهم فقد كانت نسبة هؤلاء مضمونة.

علينا لا ننسى بارون الصحة فقد صال وجال ولم يسرق فقط بل عين كل إخوته وأقاربه في السفارات وفي كل مكان فيه أخضر أو حتى يابس والعجيب في بلادنا الادعاء أن لدينا نائبا عاما مسؤول عن الدعوى للحق العام وادعاء أن لدينا رئيسا لديوان المحاسبة وعندما يذكر المال فلم نر أثرا لهذا الديوان البائس.

الفساد وصل إلى المصرف المركزي كما له أذرع قوية في المجلس الرئاسي وله أرجل يتحرك بها في الوزارات والهيئات ولا شئ في الخفاء.

لاشك أن السيد السراج هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية فهو المسؤول الأول عن الفساد وعن تمركز الفاسدين في مراكز الدولة ألا يعلم ما يدور في وزاراته البائسة وما يدور في سفاراته والتي تفوق عدد سفارات ـمريكا سيدة العالم ألا يعلم شيئا عن مستشاريه المخضرمين فهذا المستشار الذي يعرف الجميع ذو المواهب المتعددة من أهمها تغير جلده مرة مع حكومة الثني ومرة مع الوفاق فهذا المستشار يتمتع بعدد كبير من المكافآت يتجاوز أصابع اليدين بالليبي والدولار واليورو.

هل يعلم السراج شيئا عن حسابات وودائع سُرِقت من مستشاريه؟ هل يعلم عن فاتورة قضائه لعيد الأضحى لمدة اربع أيام في تركيا؟ هل يعلم عن بحار ومحيطات من الفساد أم أن أنفه تعود الفساد بعد أن ران على قلبه.

يبدو أن من جاء بك يا رئيس المجلس الوهمي قد خطط بعناية لنصل إلى هذا المستوى المتدني في حياتنا وليعاقب الشعب الذي خرج للثورة على أحد عملائه فالصريح أنك لا تملك ثقافة ولا قيم تحرص بها على الوطن وأن يد العدالة يوما ستطالك وربما يد الثورة قبلها كما طالت ملك ملوك إفريقيا وقد تكون نهايتك في مزبلة التاريخ إذا لم تسارع في اتخاذ خطوات عملية للقضاء على اللصوص الفاسدين الذين تكالبوا على الوطن مثل الكلاب تنهش الوطن شرقا وغربا، والخلاصة أن للوطن رب يحميه وهو الباقي عزيزا بإذن الله وستذهبون إلى مزبلة التاريخ يوما ترونه بعيدا ونراه قريبا.

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