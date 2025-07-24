سداسي التتويج الليبي ينطلق الجمعة في إيطاليا وسط جدل وضغوطات تنظيمية

بعد انتظار وترقب استمر أسابيع، تنطلق مساء الجمعة 25 يوليو 2025 بطولة سداسي التتويج الليبي على الأراضي الإيطالية، في خطوة استثنائية نظراً لإقامة الحسم خارج الوطن، وسط ظروف تنظيمية خاصة وقرارات فرضها الواقع الصعب.

اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أكدت جاهزية البطولة بعد اجتماع رسمي مع ممثلي الفرق الستة المشاركة، حيث تم تحديد موعد انطلاق المباريات في تمام الساعة 19:00 بتوقيت ليبيا، على ملاعب مختلفة سيتم اختيارها عبر قرعة يوم الخميس 24 يوليو.

ملاعب وإقامة تحت الضغط

أوضحت اللجنة أن الخيارات محدودة للملاعب المتاحة في إيطاليا خلال الصيف بسبب ازدحام الجدول باستضافة معسكرات وأكاديميات محلية، مما أثار تحفظات بعض الفرق، وعلى رأسها نادي الهلال الذي طلب تأجيل البطولة احتجاجاً على سوء ملاعب التمارين وبعدها عن مقرات الفرق، لكن الطلب قوبل بالرفض بسبب ضيق الوقت والتزامات النقل التلفزيوني.

مع ذلك، عبرت بقية الأندية عن ملاحظات مشابهة لكنها أبدت التزاماً باللعب وإنجاح البطولة، مؤكدين روح التعاون وتقديم التنازلات لضمان إتمام المنافسة رغم الظروف غير المثالية.

تحكيم دولي وتقنية فيديو لأول مرة

من جانب إيجابي، ستشهد البطولة اعتماد طواقم تحكيم دولية إيطالية، بالإضافة إلى تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى في تاريخ الكرة الليبية، ما يُعد نقلة نوعية في مستوى المنافسات ويهدف إلى تقليل الأخطاء التحكيمية.

ختامًا، تأتي هذه البطولة كفرصة حاسمة لإنهاء موسم 2024-2025 المليء بالتحديات، وسط أجواء من التوتر والضغط، لكن بحضور تنازلات وروح رياضية من الجميع للحفاظ على استمرارية الدوري.