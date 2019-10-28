«سعيّد» يستعرض مع وزير خارجية ألمانيا استعدادات تنظيم مؤتمر برلين حول ليبيا

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الاثنين، بقصر قرطاج، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وبحسب منشور لرئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد أعرب الرئيس التونسي عن اعتزازه بعلاقات الصداقة العريقة بين تونس وألمانيا وشدّد على أهمية مزيد العمل من أجل تطوير مجالات التعاون على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

كما أبرز تطلّع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الحوكمة والشفافية وتطبيق القانون ومكافحة الفساد من أجل الانتقال من دولة القانون إلى مجتمع القانون والانتهاء من مرحلة الانتقال السياسي إلى الانتقال الاقتصادي والاجتماعي.

كما تطرّق اللقاء إلى الوضع في ليبيا والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية والمشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية لبلورة رؤية مشتركة تضمن نجاح هذا المؤتمر وتُساهم في إيجاد حلّ سياسي دائم للملف الليبي يُراعي مصلحة الشعب الليبي، وفقًا للرئاسة التونسية.

يُذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت الشهر الماضي عزمها عقد مؤتمر دولي حول ليبيا قبل نهاية فصل الخريف بمشاركة أطراف إقليمية ودولية فاعلة في الشأن الليبي، لبحث سُبل إنهاء الأزمة الليبية والعودة إلى العملية السياسية.