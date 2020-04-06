عاجل

سقوط قذائف عشوائية على منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 6 أبريل 2020 - 19:39
حجم الخط
طباعة

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق