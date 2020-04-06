سقوط قذائف عشوائية على منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:21
|الشروق
|06:48
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:31
|العشاء
|21:01
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:21
|الشروق
|06:48
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:31
|العشاء
|21:01
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:21
|الشروق
|06:48
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:31
|العشاء
|21:01
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:21
|الشروق
|06:48
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:31
|العشاء
|21:01
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:21
|الشروق
|06:48
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:31
|العشاء
|21:01
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:21
|الشروق
|06:48
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:31
|العشاء
|21:01
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