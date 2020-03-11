سقوط 10 صواريخ داخل معسكر يضم جنود أمريكيين قرب العاصمة العراقية بغداد

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:58
|الشروق
|07:22
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:12
|العشاء
|20:42
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:58
|الشروق
|07:22
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:12
|العشاء
|20:42
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:58
|الشروق
|07:22
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:12
|العشاء
|20:42
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:58
|الشروق
|07:22
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:12
|العشاء
|20:42
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:58
|الشروق
|07:22
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:12
|العشاء
|20:42
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:58
|الشروق
|07:22
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:40
|المغرب
|19:12
|العشاء
|20:42
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