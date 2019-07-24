سلاح الجو الليبي يتمكن من تدمير مدرعة إماراتية وغرفة عمليات تابعة لقوات حفتر في محور وادي الربيع.

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 يوليو 2019 - 14:01
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