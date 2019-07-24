سلاح الجو الليبي يتمكن من تدمير مدرعة إماراتية وغرفة عمليات تابعة لقوات حفتر في محور وادي الربيع. عين ليبيا | آخر تحديث: 24 يوليو 2019 - 14:01 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShareEmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضالمحات صادمة من الحرب في مدينة طرابلسالشاطر لـ«عين ليبيا»: البعثة تعمل ضد مبادئ الأمم المتحدة ورئيسها يمارس التضليل بحرفيةمنظمة العفو الدولية تصف هجوم قوات حفتر على مركز إيواء المهاجرين بـ«المروع»بعد طلب «باشاغا» بعدم منح جوازات سفر لأبناء «حفتر».. وزير الداخلية القبرصي يؤكد أن حكومة بلاده في حالة تأهب
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