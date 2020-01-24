الرئيسية | حرب طرابلس | ليبيا

سلامة: أكبر خرق حصل على معيتيقة وطالبت بعدم تكرار ذلك

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 يناير 2020 - 14:52
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن أكبر خرق حصل على مطار معيتيقة، وإنه أبلغ الأطراف الليبية بعدم تكرار ذلك والحفاظ على الهدنة.

وأضاف سلامة في تصريحات لقناة “فرانس 24″؛ أنه تم خرق الحظر المفروض على السلاح حتى بعد مؤتمر برلين.

وطالب المبعوث الأممي الدول التي حضرت المؤتمر بأن تقوم بواجباتها تجاه الأطراف التي مازالت ترسل مرتزقة وأسلحة متطورة إلى ليبيا.

وأشار سلامة إلى أن هناك احتمالا لاستمرار المعارك، وأن البعثة تعمل على عدم تحول هذه المعارك إلى حرب شوارع داخل طرابلس، حسب وصفه.

محتوى ذو صلة
ترقب لمؤتمر برلين حول ليبيا.. وآمال بهدنة دائمة

ودعا جميع الليبيين إلى استغلال فرصة برلين والمضي في المسارات الثلاثة التي لا بديل عنها لحل الأزمة، وفق قوله.

هذا وجددت عناصر حفتر استهدافها مطار معيتيقة المدني، بعدة صواريخ فجر الجمعة، وذلك بعد ساعات من إعلان استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن