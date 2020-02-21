عاجل

سلامة: نتوقع انعقاد المحادثات السياسية بين طرفي الأزمة الليبية في جنيف في 26 فبراير

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 21 فبراير 2020 - 18:52
حجم الخط
طباعة

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

Send this to a friend