سلامة: نتوقع انعقاد المحادثات السياسية بين طرفي الأزمة الليبية في جنيف في 26 فبراير

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:20
|الشروق
|07:45
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:57
|العشاء
|20:27
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:20
|الشروق
|07:45
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:57
|العشاء
|20:27
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:20
|الشروق
|07:45
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:57
|العشاء
|20:27
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:20
|الشروق
|07:45
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:57
|العشاء
|20:27
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:20
|الشروق
|07:45
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:57
|العشاء
|20:27
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:20
|الشروق
|07:45
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:31
|المغرب
|18:57
|العشاء
|20:27
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