«سلامة» يُرحب بدعوة الرئيسين التركي والروسي لوقف إطلاق النار في ليبيا

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قِبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة المشتركة التي أطلقها الرئيس التركي والرئيس الروسي.

وفي بيان له، دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فوراً إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والمزيد من المعاناة لشعبها الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب، بحسب البيان.

وناشد “سلامة” المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدماً بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن من أجل إيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصراً على الليبيين، والهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية.

هذا ودعا الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما الأربعاء بإسطنبول، الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار في البلاد بداية من يوم الأحد القادم والاجتماع على طاولة المفاوضات.