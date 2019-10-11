«سلامة» يُعرب عن أمله في أن يُسفر مؤتمر برلين عن وقف الحرب في ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه يأمل في أن يُسفر مؤتمر برلين الدولي المزمع عقده الشهر المقبل، عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يُلزم القوى الأجنبية بوقف ما وصفها بـ”حرب بالوكالة تشهد تصعيدا” ووضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض عليها.

وأضاف سلامة في مقابلة مع وكالة رويترز:

التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي ليس ما أتطلع إليه – أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وتابع:

يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق هذا القرار.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب حظر الأسلحة تُحقق في عشرات الانتهاكات، وقال:

التدخل الأجنبي الذي صار صارخا بصورة أكبر من ذي قبل ينطوي على ما يمكن أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية.

ونوه بأن نظام الإعلان عن الانتهاكات يحتاج إلى أن يكون أسرع وأكثر تفاعلية.

وأردف يقول:

نحتاج منهم إلى أن يعبروا عن أنفسهم فور كشف الحقيقة وألا ينتظروا تقريرا يصدر في نهاية العام.

وتابع: