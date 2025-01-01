سوريا.. 80 جلدة عقوبة «مشي أو جلوس الشباب مع الفتيات» بالشوارع والأماكن العامة

منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أو ما يعرف باسم إدارة العمليات العسكرية التابعة لـ”هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة سابقا”، على مناطق واسعة بسوريا بدأت قوانين جديدة تطبق على أرض الواقع”.

وقالت مصادر وكالة “سبوتنيك” في سوريا: “إحدى الفصائل المسلحة ألقت القبض على شاب وفتاة أثناء مشيهما في أحد شوارع مدينة درعا حيث تم اقتيادهما إلى مركز أمني، حيث تبين أنه لا توجد صلة قرابة بين الإثننن”.

وأضافت المصادر: “تم إحضار الشاب إلى أحد شوارع درعا وأمام عشرات المدنيين، قال أحد المسؤولين الأمنيين في المنطقة، إن قرارا جديداً صدر يقضي بفرض عقوبة الجلد “80 جلدة” في حال قبض على أي شاب يجلس مع فتاة أو يقوم بمرافقتها في الأماكن العامة (دون صلة قرابة)”.

وتابع: “القرار دخل حيز التنفيذ، وتم العفو عن الشاب الذي قبض عليه تجاوزا لعدم معرفته بالتعليمات الجديدة، حيث قام أحد الموجودين بتوثيق الحالة بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وختمت المصادر أن “هذه الحادثة والتعليمات الجديدة طرحت عدة تساؤلات عند الأهالي حول من يصدر تلك القوانين، وكيف يتم تشريعها في ظل عدم وجود أي مرجعية قضائية أو قانونية في المنطقة في ظل توقف عمل المجمعات القضائية في البلاد”.

عناصر من إدارة العمليات العسكرية في #درعا جنوب #سوريا أوقفوا شاباً كان يمشي مع فتاة يوم أمس.



ووفقاً لمقطع #فيديو انتشر عن الحادثة، قال أحد العناصر بأن الشاب تم العفو عنه هذه المرة، لكنه حذر من أن أي شخص يتم ضبطه في موقف مشابه مستقبلاً سيواجه عقوبة تصل إلى 80 جلدة، لضمان… pic.twitter.com/wacpbBzWyE — محمد هويدي (@MohammedHawaidi) December 31, 2024

السفارة الأمريكية في دمشق: لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم

هنأت السفارة الأمريكية في دمشق السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، معتبرة أنه “بعد 5 عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم”.

وكتبت السفارة في منشور عبر منصة “إكس”: “مع دخولنا عام 2025، نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا للعام المقبل. بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وإعادة تشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولا”.

وأكدت أن “الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية. نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والأمل والسعادة في العام المقبل. سنة جديدة سعيدة!”.

الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية. نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والأمل والسعادة في العام المقبل. سنة جديدة سعيدة! — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 1, 2025