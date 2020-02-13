﻿ سيالة: عدم استخدام «الفيتو» الروسي كان بالتنسيق معنا

كشف وزير الخارجية محمد سيالة، أن حكومة الوفاق الوطني نسقت مع روسيا من أجل عدم استخدام حق النقض “الفيتو” خلال جلسة مجلس الأمن الأربعاء.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” للأنباء، أشار الوزير إلى أن روسيا وعدت بذلك، وشكرها على هذه الخطوة.

وأبدى سيالة ترحيبه بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف:

وكنا نتمنى أن لو كان بالإجماع والمهم هو الالتزام بالتنفيذ.

واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار البريطاني الداعم لمخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا والداعي إلى وقف إطلاق النار بتصويت 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.

ويقضي القرار بالتزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار وتقيد المجتمع الدول بتنفيذ الحظر المفروض على السلاح، إلى جانب استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، معربا عن قلقه إزاء ما وصفها بالمشاركة المتزايدة للمرتزقة في النزاع الليبي.

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