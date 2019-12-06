سيالة: قرار اليونان حول مغادرة السفير الليبي أراضيها أمر غير مقبول

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، الجمعة، إن قرار اليونان حول مغادرة السفير الليبي أراضيها أمر غير مقبول.

وأضاف سيالة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أنه ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي ولو كان موجودا فسيقومون بطرد سفيرهم للرد بالمثل.

وتابع يقول:

قرار طرد السفير يخص اليونان وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد.

وأشار وزير الخارجية إلى أن اليونان ماطلت في التفاهم مع ليبيا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ العام 2004، منوهًا بأن الحكومة اليونانية تمتلك الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا.

هذا وقالت اليونان، الجمعة، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، في المجال البحري، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قوله في إفادة صحفية، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.

ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي، حسب وصفه.

وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.

يأتي ذلك بعد أن طلبت اليونان من ليبيا تفاصيل بشأن الاتفاق الأسبوع الماضي.

من جانبه قالت السفارة الليبية في أثينا إنه ليس لديها تعليق على الأمر.