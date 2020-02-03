«سيالة» وإصلاح مجلس الأمن.. نقاش مع السفير الإيطالي

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيف بوتشينو قريمالدي، وبحضور مدير إدارة المنظمات الدولية ومسؤول ملف إيطاليا بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن السفير استعرض خلال اللقاء موقف بلاده من إصلاح مجلس الأمن ضمن مبادرة “متحدون من أجل التوافق” التي تضم عدداً من الدول من بينها إسبانيا وتركيا ، وتدعو إلى زيادة أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.

من جانبه شدّد وزير الخارجية على موقف ليبيا الثابت من قضية إصلاح مجلس الأمن ضمن مبادرة الإتحاد الأفريقي المبنية على “اتفاق ايزوليني” و”إعلان سرت” بضرورة إعادة النظر في هيكلية مجلس الأمن ليكون أكثر عدلاً ومنح مقعدين دائمين للقارة الأفريقية.

إلى ذلك تناول اللقاء أيضاً العلاقات الليبية الإيطالية وسُبل تعزيزها.