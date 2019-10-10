«سيالة» يبحث ترتيبات تلبية الدعوة المُوجهة لرئيس المجلس الرئاسي لحضور القمة الروسية الأفريقية

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، اتصالا هاتفيًا، الخميس، مع نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، فإن المكالمة تناولت الاتفاق على الترتيبات الخاصة بتلبية الدعوة الموجهة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لحضور القمة الروسية الأفريقية المُقرر عقدها في الـ24 من أكتوبر الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في العاصمة طرابلس والقضايا الدولية الراهنة ومواضيع التعاون الثنائي بين البلدين.