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«سيالة» يُناقش مع المبعوث الأممي موقف المجتمع الدولي من العدوان على العاصمة

عين ليبيا | آخر تحديث: 23 يوليو 2019 - 22:10
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استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وناقش الجانبان آخر تطورات الوضع في العاصمة طرابلس وموقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي من العدوان.

كما تناول النقاش سُبل وقف التصعيد والفرص المتاحة لعودة العملية السياسية من جديد.

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من جانبه ناقش المبعوث الأممي مع وزير الخارجية نتائج زياراته الأخيرة الرامية لبناء موقف دولي يدعم تخفيض حدة النزاع في ليبيا.

وأكد سلامة على مواصلة مساعيه مع كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد وإحياء العملية السياسية، وفق قوله.

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