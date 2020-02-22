شرطة الاحتلال الإسرائيلي تُطلق النار على فلسطيني في القدس المحتلة بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:19
|الشروق
|07:44
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:32
|المغرب
|18:58
|العشاء
|20:28
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:19
|الشروق
|07:44
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:32
|المغرب
|18:58
|العشاء
|20:28
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:19
|الشروق
|07:44
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:32
|المغرب
|18:58
|العشاء
|20:28
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:19
|الشروق
|07:44
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:32
|المغرب
|18:58
|العشاء
|20:28
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:19
|الشروق
|07:44
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:32
|المغرب
|18:58
|العشاء
|20:28
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:19
|الشروق
|07:44
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:32
|المغرب
|18:58
|العشاء
|20:28
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