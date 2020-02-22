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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تُطلق النار على فلسطيني في القدس المحتلة بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

عين ليبيا | نُشر السبت، 22 فبراير 2020 - 11:30
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