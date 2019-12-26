شركة «البريقة» تُراجع نشاطها لعام 2019

استعرضت الشركة البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020. [الوطنية للنفط]

عقدت الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، اجتماعها الخميس، للعام 2019، بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، برئاسة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله.



وأفادت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، بأن الاجتماع يأتي لمراجعة نشاط الشركة لهذا العام، واستعراض البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير المشاريع التي تُشرف الشركة على تنفيذها، والميزانيات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة، واستراتيجية ضمان توفير المحروقات للسوق المحلي، وما تم اتخاذه من اجراءات لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة.

كما تم التطرق الى التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بالمستودعات التابعة للشركة، وعرض تقرير هيئة مراقبة الشركة وما ورد به من ملاحظات والرد عليها.