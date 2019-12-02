شركة الكهرباء: استمرار التعديات المُتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، استمرار التعديات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بسرقة أسلاك ضغط عالي (11) ك.ف مسافة 1800 متر على خط المشتل من 30 العزيزية.

وأوضحت أن هذا الأمر أدى إلى فقد التغذية الكهربائية على 5 محولات هوائية بمنطقة بئر الجديد بالعزيزية.

هذا وأخلت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق، مسؤوليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة هذه الاعتداءات المُستمرة على مكونات الشبكة الكهربايية، بالاضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها جراء تلك الجرائم المتكررة وشبه اليومية.