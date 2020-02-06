شركة الكهرباء تبحث احتياجات بلدية الرياينة

الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإدارة التنفيذية لاحتياجات ومتطلبات البلديات. [العامة للكهرباء]

عُقِد الخميس بالمقر الرئيس للشركة العامة للكهرباء بمنطقة السواني في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، وحضور كل المبروك سالم عبدالله عميد بلدية الرياينة، وسالم ميلود سالم رئيس المجلس الاجتماعي الرياينة، ومساعد مدير عام التوزيع، ومساعد مدير عام مشروعات التوزيع، ورئيس مكتب تشغيـــل الرياينة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الإدارة التنفيذية واهتمامها لاحتياجات ومتطلبات المجالس البلدية وتنفيذ هذه المتطلبات حسب المتاح.

ورحب المدير التنفيذي بالحضور وأكد على اهتمام إدارة الشركة بحل كافة المختنقات وإنجاز الأعمال التي من شأنها إراحة المواطن في كافة ربوع ليبيا، بحسب شركة الكهرباء.

وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ تفريعه على خط المشروع 30 ك.ف إلى بئر المياه الارتوازي بمنطقة الخشه مسافة 9 كيلو متر، حيث تم تكليف الإدارة المعنية من قِبل التنفيذي لحصر الاحتياجيات من المواد المطلوبة للشروع في التنفيذ.

كما تم مناقشة استكمال تنفيذ المحطة المقترحة 66 ك.ف الرياينة، حيث كلف المدير التنفيذي الإدارة المختصة لدراسة تنفيذ المقترح مسافة 5 كيلو متر من دوائر 66 ك.ف القائمة 1 ، 2 جادو.

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