شركة الكهرباء: دخول الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية ومهندسو الشركة يعملون لإدخال الوحدة الثالثة لأول مرة إلى الشبكة.

الرئيسية | ليبياشركة الكهرباء: دخول الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية ومهندسو الشركة يعملون لإدخال الوحدة الثالثة لأول مرة إلى الشبكة. عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أغسطس 2019 - 14:18 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضااجتماع موسع لشركة الكهرباء لمناقشة أوضاع محطات إنتاج الطاقةتناول المشروبات الغازية في رمضان قد يودي بحياة الصائمين!صنع الله: هجوم حفتر على طرابلس يُهدد الحفاظ على قدرة المؤسسة في إنتاج النفطريال مدريد يُقدم أكثر من 500 مليون دولار لمن سيصلح ملعب البرنابيو!
اترك تعليق