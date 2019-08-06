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شركة الكهرباء: دخول الوحدة الرابعة بمحطة أوباري الغازية ومهندسو الشركة يعملون لإدخال الوحدة الثالثة لأول مرة إلى الشبكة.

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أغسطس 2019 - 14:18
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