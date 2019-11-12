شويغو: مستعدون لتعزيز قوة الجيش المصري

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، الثلاثاء، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تعزيز القوات المسلحة المصرية ورفد قدراتها الدفاعية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شويغو قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُرسل تحياته للرئيس المصري، ويتذكر بامتنان مشاركته في القمة الروسية الإفريقية كرئيس مُشارك، مُشيرا إلى أنه كان عملاً شاقًا ولكنه مثمر للغاية.

وأشار شويغو إلى أن مصر تحتل مكانة رائدة في القارة الإفريقية وتظل الحليف الإستراتيجي لروسيا في المنطقة.

ولفت إلى أن مصر اكتسبت هذه المكانة بفضل شخصية الرئيس المصري والقوات المسلحة المصرية، التي تعد ضامنا للتنمية المستقلة والمستقرة في البلاد وتحول دون انتشار التهديد الإرهابي في شمال إفريقيا، حسب قوله.

هذا ووصل الوزير الروسي، إلى مصر، ليترأس الوفد الروسي خلال الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية، روسيانا ماركوفسكايا، قولها الثلاثاء، للصحفيين:

سيتم عقد لقاء منفصل ضمن فعاليات عمل اللجنة المشتركة مع وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي.

وأضافت: