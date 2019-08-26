صحة «الوفاق» تستنكر استهداف طيران حفتر لمدنيين في منطقة الكريمية

استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الهجمات الممنهجة والمتكررة على المرافق المدنية والأحياء السكنية والمواطنين التي عرضت الآلآف للخطر والنزوح والموت.
وأشارت الوزارة في بيان، الأحد، إلى أن آخر هذه الهجمات التي وصفتها بـ”المعتدية على الأرواح البريئة، كان استهداف سيارة مدنية بمنطقة الكريمية راح ضحيتها 4 من المواطنين الأبرياء وبعد استهداف السيارة المدنية حاول الطب الميداني إسعاف المواطنين ولكن الإصابات كانت بليغة وفارقوا على إثرها الحياة.
وقالت وزارة الصحة في بيانها:
وفي الوقت الذي تنعى فيه وزارة الصحة الأرواح البريئة تشدد الوزارة على خطورة هذه الأفعال التي تعتبر جرائم حرب وفق القانون المحلي والدولي الإنساني وتطالب الجهات المعنية بالعمل لتقديم الجناة للعدالة.
يُشار أن عائلة كاملة مكونة من 4 أشخاص، قتِلوا الست، جراء قصف طيران قوات حفتر لسيارة مدنية في منطقة الكريمية بطرابلس.
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