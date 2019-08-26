صحة «الوفاق» تستنكر استهداف طيران حفتر لمدنيين في منطقة الكريمية

استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الهجمات الممنهجة والمتكررة على المرافق المدنية والأحياء السكنية والمواطنين التي عرضت الآلآف للخطر والنزوح والموت.

وأشارت الوزارة في بيان، الأحد، إلى أن آخر هذه الهجمات التي وصفتها بـ”المعتدية على الأرواح البريئة، كان استهداف سيارة مدنية بمنطقة الكريمية راح ضحيتها 4 من المواطنين الأبرياء وبعد استهداف السيارة المدنية حاول الطب الميداني إسعاف المواطنين ولكن الإصابات كانت بليغة وفارقوا على إثرها الحياة.