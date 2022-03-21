صندوق موازنة الأسعار يُعلن وصول كميات كبيرة من السلع الأساسية

أعلن صندوق موازنة الأسعار، عن وصول كميات كبيرة جدا من السلع الأساسية تكفي لعدة أشهر إلى مخازن الصندوق في جميع مناطق ليبيا.

وأهاب الصندوق بكافة الجمعيات الاستهلاكية، باستلام مخصصاتها من السلع وذلك حتى يتمكن المواطن من استلام مخصصاته من السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد صندوق موازنة الأسعار أن 7 سلع تموينية أساسية ستكون متوفرة في الجمعيات الاستهلاكية، مشيراً إلى أنه سيعلن في وقت لاحق، عن أسعار هذه السلع التي ستكون في متناول المواطن، بحسب الصندوق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن السلع الغذائية الأساسية متوفرة ولا داع للخوف من نقصها حتى خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنها تصل بشكل مستمر إلى موانئ الدولة الليبية، ومطمئنا المواطنين بمتابعة أسعارها وتوفرها دوريا.

وأوضح الحويج أن الوزارة تسعى لتفعيل قرار إشراك القطاع الخاص مع الدولة، مناشداً رئاسة الوزراء بضرورة دعم السلع الغذائية الأساسية، وهي الزيت والطماطم والأرز والدقيق والشاهي وحليب الأطفال والمكرونة وفتح الاعتمادات لصندوق موازنة الأسعار.

وأضاف الوزير أن فتح الاعتمادات مهم لتوفير احتياجات المواطن لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية وكفاية إيراداته.

ولفت الحويج إلى أن القمح يصل بشكل انسيابي إلى الموانئ الليبية، وأن العمل متواصل لتوفير مخزون استراتيجي وتفعيل مجلس الحبوب، مبينا أن القمح يستورد من عدة دول خلاف أوكرانيا.

وأشار الحويج إلى أن الوزارة ساعية إلى تفعيل وإعادة إعمار المشاريع الزراعية لتوفير القمح الصلب مبدئيا، كما تعمل على توطين زراعة القمح الطري في أقرب وقت ممكن.