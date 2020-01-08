طائرات حربية إيرانية تنطلق من مطارات إيران رداً على انطلاق الطائرات الأمريكية من قاعدة الإمارات

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 8 يناير 2020 - 03:58
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