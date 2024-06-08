طريق جديد للهجرة: رحلة جوية ثالثة من ليبيا تصل نيكاراغوا

أفادت مصادر إعلامية، بوصول ثالث رحلة طيران منطلقة من ليبيا إلى العاصمة ماناغوا في نيغاراغوا، خلال أقل من شهر.

وقالت صحيفة “لا برينسا” في نيكاراغوا، أمس الجمعة، أن رحلة تابعة لشركة “غدامس للطيران”، تحمل قرابة 400 راكب، انطلقت من مطار معيتيقة الدولي، ووصلت مطار أوغوستو سي ساندينو الدولي في ماناغوا، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الرحلة ليست مسجلة في الهيئة الوطنية للطيران في نيكاراغوا.

وأظهرت منصة تتبع رحلات الطيران الجوية “ايت وير” أن الرحلة استغرقت 13 ساعة و35 دقيقة، وانطلقت من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وتعد طائرة “بوينغ 777-200” الأكبر حجما بين طائرات “غدامس للطيران”، وهي الثالثة التي تصل نيكاراغوا خلال أقل من شهر.

في الثامن عشر والثالث والعشرين من مايو الماضي، انطلقت رحلتا طيران من بنغازي ووصلتا العاصمة ماناغوا، إحداهما استغرقت 14 ساعة و40 دقيقة تقريبا.

وكانت وسائل إعلام فرنسية كشفت في وقت سابق أن تكلفة السفر جوا بين آسيا ونيكاراغوا، عبر ليبيا، تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف يورو، فيما يبدو أنه مسار سري جديد للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى الولايات المتحدة، مستغلين قرار ماناغوا إلغاء تأشيرات الدخول لعدد من دول أفريقيا وآسيا واستبدالها بضريبة وصول.

كما أفادت وسائل إعلام من أميركا الوسطى عن تنظيم رحلات جوية من شرق ليبيا باتجاه مطار ماناغوا، تحمل مهاجرين آسيويين وأفارقة.

وتأتي هذه الرحلات الجوية في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في 15 مايو الماضي، إنذارا إلى شركات الطيران ومشغلي الرحلات الجوية المستأجرة، ووكلاء السفر، ومقدمي الخدمات الجوية حول كيفية استغلال شبكات تهريب المهاجرين خدمات النقل في تسهيل الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة عبر ماناغوا.

تعليقا على الأمر، قال مدير مركز الهجرة والاستقرار الاقتصادي في منظمة “شركاء الإبداع الدولية”، مانويل أوروزكو: “ليبيا كانت نقطة الانطلاق هذه المرة، وليس المغرب كما كان في السابق. هذه طريقة لاستفزاز الولايات المتحدة، ورؤية إلى أي مدى يمكن أن تتغاضى عن نيكاراغوا”.