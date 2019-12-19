بوتين من خلال المؤتمر السنوي.. في ليبيا من الصعب تحديد من على حق ومن على خطأ فالأهم اليوم هو إيجاد حل لوقف الأعمال العدائية”.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الخميس، 19 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:04
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:04
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:04
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:04
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:04
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:04
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
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